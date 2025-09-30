PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Vorfahrtmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

Marklohe (ots)

(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 14:55 Uhr an der Einmündung Gewerbering/Oyler Landstraße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 61-jährige Polo-Fahrerin aus Assendorf einen vorfahrtberechtigten 30-jährigen Pedelec-Fahrer aus Liebenau. Trotz Vollbremsung kollidierte dieser mit dem Pkw.

Der Pedelec-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An Pkw und Pedelec entstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

