Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

Marklohe (ots)

(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 14:55 Uhr an der Einmündung Gewerbering/Oyler Landstraße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 61-jährige Polo-Fahrerin aus Assendorf einen vorfahrtberechtigten 30-jährigen Pedelec-Fahrer aus Liebenau. Trotz Vollbremsung kollidierte dieser mit dem Pkw.

Der Pedelec-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An Pkw und Pedelec entstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags.

