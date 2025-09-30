Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Vorfahrtmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer
Marklohe (ots)
(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 14:55 Uhr an der Einmündung Gewerbering/Oyler Landstraße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 61-jährige Polo-Fahrerin aus Assendorf einen vorfahrtberechtigten 30-jährigen Pedelec-Fahrer aus Liebenau. Trotz Vollbremsung kollidierte dieser mit dem Pkw.
Der Pedelec-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An Pkw und Pedelec entstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags.
