Hemer (ots) - Die Polizei sucht seit dem gestrigen Abend nach einer vermissten Frau. Sie wurde zuletzt von Mitarbeitern einer Klinik in Hemer-Frönsberg gesehen. Die Polizei geht aufgrund der Bekleidung, den niedrigen Temperaturen und den persönlichen Umständen der Vermissten von einer akuten Eigengefährdung aus. Die Gesuchte ist weiblich, 43 Jahre alt, 171 cm groß, schlank, hat braun Augen, braune Haare und ist ...

mehr