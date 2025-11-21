Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisstensuche in Frönsberg

Hemer (ots)

Die Polizei sucht seit dem gestrigen Abend nach einer vermissten Frau. Sie wurde zuletzt von Mitarbeitern einer Klinik in Hemer-Frönsberg gesehen. Die Polizei geht aufgrund der Bekleidung, den niedrigen Temperaturen und den persönlichen Umständen der Vermissten von einer akuten Eigengefährdung aus.

Die Gesuchte ist weiblich, 43 Jahre alt, 171 cm groß, schlank, hat braun Augen, braune Haare und ist vermutlich bekleidet mit einer dünnen grauen Jacke und einer grauen Mütze. Ein Foto ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/186959

Bei der nächtlichen Suche waren Polizeihubschrauber und Suchhunde zum Einsatz. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen? Hinweise bitte sofort an den Notruf 110. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell