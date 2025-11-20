Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Hemer (ots)
Ort Hemer-Bredenbruch, Ihmerter Straße Zeit 20.11.2025, 10:30 Uhr bis 14:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 917 Verwarngeldbereich 93 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 22 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 64 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
