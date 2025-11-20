Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfahrer

Menden (ots)

Gestern riefen Zeugen gegen 20.20 Uhr die Polizei zur Einmündung Grüner Weg / Unnaer Landstraße, da ein VW Transporter dort Schaden anrichtete und in Richtung Bräuker Weg davon gefahren sein soll. Demnach sei das Fahrzeug vom Grüner Weg auf die Unnaer Landstraße gefahren, dabei wurde ein Vorfahrtsschild umgefahren und aus dem Boden gerissen. Der Stillstand des Fahrzeuges wurde an einem Brüstungsgeländer erreicht, dabei verlor das Fahrzeug den Frontstoßfänger und sogar eine Seitentür lag an der Örtlichkeit auf dem Boden, zudem war die Straße durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzt. Das Fahrzeug konnte schließlich an der Unnaer Landstraße geparkt vorgefunden werden, von einem Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu einem möglichen Fahrzeugführer, vor Ort konnte er oder sie nicht angetroffen werden. Die Fahrbahn musste für zwei Stunden gesperrt und professionell gereinigt werden, es entstand geringer fünfstelliger Schaden. Hinweise zum Fahrer des weißen VW Transporter nimmt die Polizeiwache Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)

