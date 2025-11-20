Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mercedes geplündert
Menden (ots)
Im Tekloh haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch den Bordcomputer eines Mercedes Benz gestohlen. Sie demontierten die Fahrzeugtechnik, nachdem sie die Scheibe des Fahrzeuges einschlugen. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Tat. (lubo)
