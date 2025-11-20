PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mercedes geplündert

Menden (ots)

Im Tekloh haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch den Bordcomputer eines Mercedes Benz gestohlen. Sie demontierten die Fahrzeugtechnik, nachdem sie die Scheibe des Fahrzeuges einschlugen. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Tat. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

