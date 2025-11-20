Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Märkischer Kreis (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Menden, Berliner Straße Zeit 19.11.2025, 08:00 Uhr bis 10:55 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 225 Verwarngeldbereich 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde Zeit 19.11.2025, 11:20 Uhr bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 240 Verwarngeldbereich 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
3. Messstelle
Ort Menden, Schwitter Weg Zeit 19.11.2025, 14:10 Uhr bis 15:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 205 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde UN Bemerkungen
4. Messstelle
Ort Menden-Lendringsen, Clemens-Brentano-Straße Zeit 19.11.2025, 15:40 Uhr bis 17:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 166 Verwarngeldbereich 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
5. Messstelle
Ort Halver, Langenscheid Zeit 19.11.2025, 13:43 Uhr bis 16:15 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 174 Verwarngeldbereich 34 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
6. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 19.11.2025, 16:44 Uhr bis 19:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 486 Verwarngeldbereich 70 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 63 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
