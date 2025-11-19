Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pfefferspray geht nach hinten los

Pedelecdiebe gesucht

Iserlohn (ots)

22 Uhr in Kalthof: eine 16-Jährige und ihre 20-Jährige hätten Pfefferspray abbekommen, Rettungswagen und Polizei fahren dorthin. Sie finden die Damen an der Kalthofer Straße, der Rettungswagen versorgte die gereizten Schleimhäute der Frauen. Als die Polizeibeamten die Personalien feststellen wollen, kommt es zu einer Widerstandshandlung seitens der 20-Jährigen gegen die Einsatzkräfte. Bei ihr wurde griffbereit ein Einhandmesser in der Hosentasche aufgefunden, es folgte die Fahrt zur Wache inklusive Bespucken und Beleidigen der Beamten auf dem Weg dorthin. Wie sich dort herausstellte, habe man selbst zuvor mit dem Pfefferspray gesprüht, um vom Krankenwagen nach Hause gefahren werden. Statt nach Hause zu kommen, ging es für die 20-Jährige zur nächsten Polizeiwache, es folgt ein Strafverfahren: Missbrauch von Notrufen, Widerstand gegen die Einsatzkräfte, Verstoß gegen das Waffengesetz - das Messer behält die Polizei.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Schlesischen Straße aufgehebelt und ein Pedelec aus dem Keller entwendet. Sie brachen das Kellerschloss auf und gelangten so in den Besitz des Fahrrades, die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. (lubo)

