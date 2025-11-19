PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pfefferspray geht nach hinten los
Pedelecdiebe gesucht

Iserlohn (ots)

22 Uhr in Kalthof: eine 16-Jährige und ihre 20-Jährige hätten Pfefferspray abbekommen, Rettungswagen und Polizei fahren dorthin. Sie finden die Damen an der Kalthofer Straße, der Rettungswagen versorgte die gereizten Schleimhäute der Frauen. Als die Polizeibeamten die Personalien feststellen wollen, kommt es zu einer Widerstandshandlung seitens der 20-Jährigen gegen die Einsatzkräfte. Bei ihr wurde griffbereit ein Einhandmesser in der Hosentasche aufgefunden, es folgte die Fahrt zur Wache inklusive Bespucken und Beleidigen der Beamten auf dem Weg dorthin. Wie sich dort herausstellte, habe man selbst zuvor mit dem Pfefferspray gesprüht, um vom Krankenwagen nach Hause gefahren werden. Statt nach Hause zu kommen, ging es für die 20-Jährige zur nächsten Polizeiwache, es folgt ein Strafverfahren: Missbrauch von Notrufen, Widerstand gegen die Einsatzkräfte, Verstoß gegen das Waffengesetz - das Messer behält die Polizei.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Schlesischen Straße aufgehebelt und ein Pedelec aus dem Keller entwendet. Sie brachen das Kellerschloss auf und gelangten so in den Besitz des Fahrrades, die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 06:45

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Schlittenbacher Straße Zeit 18.11.2025, 16:35 Uhr bis 18:25 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 322 Verwarngeldbereich 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:09

    POL-MK: LKW-Kontrollen nach Brückensperrung

    Lüdenscheid (ots) - Heute hat die Polizei an verschiedenen Stellen der A45-Umleitung in Lüdenscheid insbesondere den Schwerlastverkehr kontrolliert. 83 Lkw wurden überprüft, 34 verstießen gegen bestehende Durchfahrtsverbote. 26 der 34 Fahrzeuge sind im Ausland zugelassen. Eines der Fahrzeuge musste wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit vor Ort stillgelegt werden, zwei wegen technischer Mängel. Fünf mal ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:13

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Hochstraße Zeit 18.11.2025, 07:43 Uhr bis 12:07 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1192 Verwarngeldbereich 56 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren