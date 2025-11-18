PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Hochstraße Zeit 18.11.2025, 07:43 Uhr bis 12:07 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1192 Verwarngeldbereich 56 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid, L692 Zeit 18.11.2025, 07:40 Uhr bis 12:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1400 Verwarngeldbereich 64 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 59 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde K

3. Messstelle

Ort Augustental, Werdohler Straße B 229 Zeit 18.11.2025, 08:13 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1032 Verwarngeldbereich 36 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 77 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde KK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

