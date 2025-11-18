Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Hochstraße Zeit 18.11.2025, 07:43 Uhr bis 12:07 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1192 Verwarngeldbereich 56 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid, L692 Zeit 18.11.2025, 07:40 Uhr bis 12:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1400 Verwarngeldbereich 64 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 59 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde K
3. Messstelle
Ort Augustental, Werdohler Straße B 229 Zeit 18.11.2025, 08:13 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1032 Verwarngeldbereich 36 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 77 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde KK (lubo)
