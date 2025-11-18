PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl

Menden (ots)

Gestern hat ein Unbekannter sich an dem Kellerabteil eines Altenheimes Am Wasserrad versucht. Er verschaffte sich Zutritt zum Keller und hebelte an einer dortigen Tür, gelangte jedoch nicht weiter ins Innere. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 11.45-16 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.

An der Unnaer Landstraße wurden mehrere Stromkabel zweier E-Ladesäulen entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen, nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

