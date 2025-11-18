PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW-Fahrer demoliert Carport und flieht

Iserlohn (ots)

Der Fahrer eines Sattelzugs hat gestern Abend ein Carport stark beschädigt. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Anwohner am Hahnemannweg hörten um 18.15 Uhr einen lauten Knall auf der Straße. Beim Blick aus dem Fenster entdeckten sie eine Sattelzugmaschine mit blauem Anhänger, die rückwärts im Carport stand. Der Fahrer (kurze dunkle Haare) sei kurz ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet, um anschließend wieder einzusteigen und Richtung Kuhloweg/Hellweg davon zu fahren.

Zurück blieben ein einsturzgefährdetes Carport, ein demolierter Doppelstabmattenzaun und ein beschädigtes Auto. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr sicherte das Auto. Polizisten sperrten die Straße und informierten das Ordnungsamt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum flüchtigen LKW oder dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

