POL-MK: Radfahrer angefahren: Polizisten stellen fliehenden Autofahrer

Lüdenscheid (ots)

Ein Autofahrer steht im Verdacht, heute Morgen erst einen Radfahrer angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht zu haben. Der Fahrradfahrer aus Lüdenscheid (40) wollte kurz vor 7 Uhr die Worthstraße nahe der Kaiserallee überqueren (Foto). Zeitgleich fuhr ein Mann aus Finnentrop (36) mit seinem VW Touran in Richtung Glatzer Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer setzte seine Fahrt trotz des verletzten Radfahrers und mit beschädigter Frontscheibe fort.

Polizeibeamten gelang es im Rahmen der Fahndung den Flüchtigen an der Elbinger Straße anzutreffen. Der Fahrer wies sich unter anderem mit einem Führerschein aus. Wie sich jedoch herausstellte, war dieser gefälscht. Die Beamten stellten den Führerschein und das Auto des Mannes sicher. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lüdenscheid. Nun wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (dill)

