Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfahrerin fährt Verletzte ins Krankenhaus und anschließend davon

Plettenberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht von Samstagmorgen. Eine Polizeistreife war zum Krankenhaus Plettenberg gerufen worden. Dort befand sich eine Plettenbergerin (64) in Behandlung. Die Polizisten ermittelten, dass die Dame gegen 6.30 Uhr zu Fuß über den Fußweg parallel zur Weidenstraße ging. Anschließend wollte sie die Scharnhorststraße überqueren. Hierbei übersah sie eine Autofahrerin, die mit ihrem dunklen PKW vom Böddinghauser Weg kam und auf die L697 abbog. Die Fahrerin des Autos brachte das leicht verletzte Opfer ins Krankenhaus und fuhr anschließend ohne Angabe von Personalien davon. Die Polizei ermittelt daher nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Die Unfallverursacherin war weiblich, etwa 40 Jahre alt, hatte ihre hellen mittellangen Haare zum Zopf gebunden und sprach schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

