Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Pickup

Plettenberg (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag eine weiße Mercedes X-Klasse. An dem Pickup mit dem Kennzeichen MK-AG350 ist eine schwarze Werbebeschrift eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens angebracht. Das Fahrzeug stand am Müggenbrucher Weg. Auf der Videoaufzeichnung des Wohnhauses ist um 2.35 Uhr zu erkennen, wie sich zwei unbekannte Täter nähern und sich vermutlich unter Ausnutzung der Keyless-Go-Funktion Zutritt zum Wagen verschaffen. Einer der Täter war männlich, trug eine weiße Basecap, dunkle Lederjacke, schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe mit weißem Nike-Logo. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

