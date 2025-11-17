Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Schmierereien und Flammen

Iserlohn (ots)

Nach einem Gebäudebrand an der Baarstraße ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Anwohner. Gegen 06.50 Uhr am Morgen geriet der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand, die Feuerwehr bekämpfte das Feuer. Verletzt wurde dabei niemand, die Kriminalpolizei hat ihre Arbeit zur Brandursachenermittlung aufgenommen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in einen Kiosk an der Hennener Straße eingebrochen. Offenbar wurde die Tür aufgehebelt, im Anschluss stahlen sie Zigaretten. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet Menschen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, um ihre Hinweise.

Ein 29 Jahre alter Iserlohner wurde durch Zeugen am Freitag um 18.30 Uhr beim Beschmieren eines Stromkastens an der Kluse beobachtet. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Tatverdächtigen an der Hans-Böckler-Straße antreffen und kontrollieren, zwei mitgeführte Acrylstifte konnten so sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell