Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch im Seniorenzentrum
Hemer (ots)
Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in Büroräume eines Seniorenzentrums an der Parkstraße eingedrungen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei in Hemer zu richten. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell