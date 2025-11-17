PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch im Seniorenzentrum

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in Büroräume eines Seniorenzentrums an der Parkstraße eingedrungen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei in Hemer zu richten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:58

    POL-MK: Brand und Betrug

    Menden (ots) - Im Bereich Bromberken geriet in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr ein Brennholzstapel unter einem Carport in Brand. Das Feuer konnte durch Anwohner mit einem Gartenschlauch rasch gelöscht werden, nun sucht die Polizei Zeugen. Es wird wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt, Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizeiwache Menden entgegen. Ein 63-Jähriger erschien am Freitag auf der Polizeiwache in Menden, da er eine fünfstellige ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:56

    POL-MK: Brand am Ramberg

    Altena (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Samstag zum Ramberg in Mühlenrahmede aus. Ein Wohnhaus geriet gegen 13 Uhr in Brand, die Polizei ermittelt wegen eines fahrlässigen Umgangs mit Feuer gegen einen Anwohner. Während der Löscharbeiten wurden der Ramberg und die Rahmedestraße durch Einsatzkräfte abgesperrt, es entstand ein massiver Gebäudeschaden und das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen nach derzeitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren