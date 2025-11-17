PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Morgen: Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt

MK (ots)

Einfach nur spielerische Neugier - oder schon ein Übergriff? Manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt werden nicht nur durch Erwachsene an Kindern und Jugendlichen verübt, sondern auch durch andere Kinder und Jugendliche. Woran erkenne ich sexualisierte Grenzüberschreitungen? Sexualisierte Übergriffe im digitalen Raum - Was ist zu tun und wie können wir vorbeugen? Wann sind sexualisierte Kontakte unzulässig? Klare Antworten bieten die Infos auf der Website der Landesfachstelle Prävention sexualisierter Gewalt: https://psg.nrw/wissen/#gewalt-durch-kinder-und-jugendliche Durch diese Kampagne soll an diesem Tag (und natürlich auch weiterhin) auf Grenzüberschreitungen und sexualisierten Übergriffen durch Kinder und Jugendliche hingewiesen werden. Im Zweifel steht die Polizei jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
