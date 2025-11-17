PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Hemer/Menden (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Menden, B7/Schwitterberg Zeit 15.11.2025, 07:40 Uhr bis 10:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 432 Verwarngeldbereich 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 111 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Hemer-Landhausen, Landhauser Heide Zeit 15.11.2025, 10:50 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 404 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 98 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 13:58

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Werdohl (ots) - Ort Höhenweg L655 Zeit 14.11.2025, 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1670 Verwarngeldbereich 138 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:27

    POL-MK: VHS-Kurs gegen Einbrecher

    Hemer (ots) - Die dunkle Jahreszeit ist Hochsaison für Einbrüche. Christoph Preker, technischer Berater bei der Kreispolizeibehörde, gibt am Donnerstag, 20. November, im Rahmen eines VHS-Kurses Tipps gegen Einbrecher. Der Vortrag läuft von 18 bis 19.30 Uhr im Sauerlandpark, Raum 022, Edmund-Weller-Straße 2. Der Vortrag vermittelt leicht verständlich, welche Schwachstellen Einbrecher nutzen, welche einfachen Sicherungsmaßnahmen wirklich helfen und wie man mit wenig ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:58

    POL-MK: Kupferdiebe gesucht

    Menden (ots) - In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte zwei Kupferrohre an der Bonifatius Schule entwendet. Sie sägten das verschraubte Fallrohr am Gebäude am Margueritenweg ab und entfernten ein weiteres Rohr an einem Kellerabgang. Die Polizei ermittelt zu dem Diebstahl und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren