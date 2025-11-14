POL-MK: Kupferdiebe gesucht

Lüdenscheid (ots) - Ein 57-Jähriger wurde gestern um 19.35 Uhr durch Mitarbeiter einer Supermarktfiliale am Vogelberger Weg festgehalten, da er bei einem Ladendiebstahl erwischt worden sei. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, und nahm ihn fest. Dabei bespuckte der Mann die Einsatzkräfte, randalierte und beleidigte sie. Nun kommt noch ein Ermittlungsverfahren wegen ...

