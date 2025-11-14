Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kupferdiebe gesucht
Menden (ots)
In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte zwei Kupferrohre an der Bonifatius Schule entwendet. Sie sägten das verschraubte Fallrohr am Gebäude am Margueritenweg ab und entfernten ein weiteres Rohr an einem Kellerabgang. Die Polizei ermittelt zu dem Diebstahl und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
