Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Scheiben an Bushaltestelle eingeworfen
Meinerzhagen (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden an der Bushaltestelle Stadthalle die Scheiben zweier Wartehäuschen zerstört. Offenbar haben Unbekannte die Gläser mit einem Gullideckel eingeworfen. (cris)
