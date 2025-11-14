PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: 83-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Kierspe (ots)

Eine 83-jährige Frau wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Geschäft an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße in Kierspe bestohlen. Während sie zwischen 14 und 14.30 Uhr nach Waren suchte, hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. Wie sie später der Polizei mitteilte, habe sie die Tasche nie unbeaufsichtigt gelassen. Dennoch fehlte an der Kasse plötzlich die Geldbörse. Die Polizei schrieb die ebenfalls abhandengekommenen Dokumente zur Fahndung aus und veranlasste eine KUNO-Sperrung ihrer Bankkarte. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

