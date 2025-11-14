PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen/Balve (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Meinerzhagen-Haumchermühle L 539 FR Attendorn Zeit 13.11.2025, 12:57 Uhr bis 17:50 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 780 Verwarngeldbereich 88 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 33 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 105 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Balve-Hönnetal, B515 Zeit 13.11.2025, 12:15 Uhr bis 17:45 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 2735 Verwarngeldbereich 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 32 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 09:05

    POL-MK: Einbrüche / Ladendieb flüchtet

    Menden (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in mehrere Wohnungen eingebrochen. An der Brandenburgstraße sind Unbekannte am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Sie hebelten zwischen 13.20 und 22.20 Uhr ein Fenster auf, kletterten in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Möbel und Behältnisse. Der oder die Täter flüchteten mit Bargeld. Zwischen 16 und 17.50 Uhr wurde an der Schlesienstraße in die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:01

    POL-MK: Einbrecher unterwegs

    Iserlohn (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 12-20 Uhr am Bömbergring und An den Sieben Gäßchen eine Balkon- / bzw. eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und mehrere Räume durchwühlt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Geschehen und bittet um Hinweise. An der Holbeinstraße wurde gestern Mittag zudem eine Brechstange an einer Firma aufgefunden, bei welcher eine Tür beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Vorfällen. (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren