Iserlohn (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 12-20 Uhr am Bömbergring und An den Sieben Gäßchen eine Balkon- / bzw. eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und mehrere Räume durchwühlt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Geschehen und bittet um Hinweise. An der Holbeinstraße wurde gestern Mittag zudem eine Brechstange an einer Firma aufgefunden, bei welcher eine Tür beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Vorfällen. (lubo) Rückfragen von ...

