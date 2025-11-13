Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Ladendieb flüchtet

Menden (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde in mehrere Wohnungen eingebrochen. An der Brandenburgstraße sind Unbekannte am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Sie hebelten zwischen 13.20 und 22.20 Uhr ein Fenster auf, kletterten in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Möbel und Behältnisse. Der oder die Täter flüchteten mit Bargeld. Zwischen 16 und 17.50 Uhr wurde an der Schlesienstraße in die Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Auf der Gartenseite hebelten der oder die Täter ein Fenster auf, kletterten in die Wohnung und durchwühlten auch dort sämtliche Möbel. Die Beute in diesem Fall: eine höhere Bargeldsumme sowie Ausweisdokumente. An der Kolpingstraße verschafften sich kurz nach 3 Uhr nachts Einbrecher Zugang zu einer Gaststätte. Sie brachen zwei Spielautomaten auf und flüchteten mit Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Unteren Promenade haben am Mittwochmorgen einen flüchtenden Ladendieb erwischt. Sie beobachteten ihn, wie er nur einen Teil der im Markt eingepackten Waren auf das Kassenband legte und dann das Geschäft verlassen wollte. Vor dem Haupteingang trank er eines der gestohlenen Getränke und wollte er auf ein Fahrrad steigen. Dort sprachen ihn die Mitarbeiter an. Der Unbekannte bedrohte die Mitarbeiter, ließ die Dose fallen und flüchtete über einen Zaun und die angrenzenden Eisenbahnschienen. Vor Ort hinterließ er ein dunkelblaues Fahrrad der Marke Winora, verschiedene Gegenstände sowie ein schwarzes Tablet. Die Polizei stellte alles sicher. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wird auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren geschätzt und eine Größe von 1,70 bis 1,75 Meter. Er hatte einen dunkelblonden Dreitagebart sowie auffällig viele fehlende Zähne. Er war schwarz bzw. grau gekleidet, hatte eine Kapuze aufgezogen und trug einen Rucksack. Die Kleidung wirkte dreckig. Er sprach Hochdeutsch, hatte aber eine undeutliche Sprache. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. (cris)

