Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Einbruch
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Nacht in eine Firma an der Nottebohmstraße ein und gelangten so in den Besitz diverser Werkzeuge. Zwischen 23.30-00.30 Uhr schlugen sie zu, Videoaufnahmen zeigen zwei Männer auf dem Gelände. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden. (lubo)
