Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Nacht in eine Firma an der Nottebohmstraße ein und gelangten so in den Besitz diverser Werkzeuge. Zwischen 23.30-00.30 Uhr schlugen sie zu, Videoaufnahmen zeigen zwei Männer auf dem Gelände. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

