Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrzeuge geplündert
Herscheid (ots)
Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch gleich mehrere Fahrzeuge geplündert. An der Herscheider Straße wurden Bohrmaschinen aus einem Transporter gestohlen, an der Dorfstraße waren ebenso Werkzeuge in einem Pkw das Ziel. An der Holbeinstraße kamen Arbeitsgeräte aus einem Lkw abhanden, Auf dem Loh war es ein Portemonnaie in einem Auto. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell