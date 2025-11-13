PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Meinerzhagen/ Menden/ Werdohl/ Balve (ots)

1. Messstelle	Meinerzhagen-Valbert, Ebbestraße L707;
Zeit				12.11.2025, 7:24 bis 9:36 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		150;
Verwarngeldbereich 		7;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	5;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		88 km/h statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	OE;
Bemerkungen		Netzwerk Geschwindigkeit.
2. Messstelle	Werdohl, Höhenweg, L655;
Zeit				12.11.2025, 10:05 bis 12:25 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		470;
Verwarngeldbereich 		13;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		66 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK;
Bemerkungen			Netzwerk Geschwindigkeit.

3. Messstelle Menden-Schwitten, Schwitterberg, B7; Zeit 12.11.2025, 14:15 bis 16:25 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 699; Verwarngeldbereich 42; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 90 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart LKW; Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Balve-Hönnetal, B515; Zeit 12.11.2025, 16:50 bis 18:50 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 419; Verwarngeldbereich 30; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 50 km/h statt 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde UN; Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

