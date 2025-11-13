Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Meinerzhagen/ Menden/ Werdohl/ Balve (ots)
1. Messstelle Meinerzhagen-Valbert, Ebbestraße L707; Zeit 12.11.2025, 7:24 bis 9:36 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 150; Verwarngeldbereich 7; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 88 km/h statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde OE; Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
2. Messstelle Werdohl, Höhenweg, L655; Zeit 12.11.2025, 10:05 bis 12:25 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 470; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 66 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK; Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
3. Messstelle Menden-Schwitten, Schwitterberg, B7; Zeit 12.11.2025, 14:15 bis 16:25 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 699; Verwarngeldbereich 42; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 90 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart LKW; Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Balve-Hönnetal, B515; Zeit 12.11.2025, 16:50 bis 18:50 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 419; Verwarngeldbereich 30; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 50 km/h statt 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde UN; Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
