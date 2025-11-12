Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstag wurde eine Jugendliche vor der Adolf-Reichwein-Gesamtschule von einem E-Scooter angefahren. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete, weshalb die Polizei nun nach ihm sucht. Gegen 13.10 Uhr lief die Zwölfjährige über den Gehweg am Eulenweg. Wie sie der Polizei berichtete, habe sie plötzlich einen Schlag verspürt, sei mit dem Gesicht auf dem Gehweg aufgeschlagen und sah einen vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer. Freundinnen erzählten ihr, es hätten zwei Personen auf dem E-Roller gestanden. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell