Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erpressung nach Bildertausch

Meinerzhagen (ots)

Ein 29-Jähriger wurde nach einem Flirt im Internet erpresst. Zuvor wurde er über Facebook von einem Fake-Account kontaktiert und man schrieb sich über einen Messenger. Dort wurden intime Aufnahmen ausgetauscht, doch wie es aussieht, steckten dort keine netten Absichten hinter. Es wird vielmehr nun Geld gefordert, sonst wolle man die Aufnahmen veröffentlichen. Solche Fälle ereilen die Polizei immer wieder, weshalb ausdrücklich vor Flirtversuchen auf social media gewarnt wird. Seien Sie vorsichtig im Austausch sensibler Inhalte und gehen Sie sorgsam mit privaten Aufnahmen und anderen Details um. Der polizeiliche Rat: das geforderte Geld zu zahlen bringt nichts, im Zweifel kommt die nächste Forderung. Nun wird gegen den Accountbetreiber ermittelt, die Polizei warnt vor der Masche. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

