Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerräume im Fokus

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag "Zum Volksgarten" drei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Sie hebelten an den Türen und durchwühlten einige Räume, entwendeten zum jetzigen Stand jedoch nichts. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise und rät, Kellertüren verschlossen zu halten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
