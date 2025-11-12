Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellerräume im Fokus
Iserlohn (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag "Zum Volksgarten" drei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Sie hebelten an den Türen und durchwühlten einige Räume, entwendeten zum jetzigen Stand jedoch nichts. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise und rät, Kellertüren verschlossen zu halten. (lubo)
