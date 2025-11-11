PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Diebespärchen bestiehlt Seniorin

Plettenberg (ots)

Eine Seniorin wurde gestern Mittag an der Lennestraße Opfer eines Diebespärchens. An der Kühltheke eines Supermarktes verwickelte sie der Täter in ein Gespräch. Währenddessen entwendete seine Begleiterin vermutlich die Geldbörse aus der Handtasche der Dame. Der mögliche Zusammenhang erschloss sich dem Opfer erst kurze Zeit später, als sie an der Kasse das Verschwinden ihrer Börse bemerkte. Auch stellte sie fest, dass die Täter unmittelbar nach der Tat bereits an einem gegenüber des Supermarktes liegenden Bankautomaten Bargeld abgehoben hatten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Der mutmaßliche Mittäter war männlich, etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, von schlanker Statur, sprach akzentfrei Deutsch und trug dunkle Kleidung. Hinweise zum Fall nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

