Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrraddiebe gesucht
Altena (ots)
An der Südstraße haben Unbekannte gestern Abend zwischen 19.15-19.45 das Damenfahrrad einer 22-Jährigen gestohlen. Sie hatte es mit einem Schloss gesichert, welches jedoch aufgebrochen wurde. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde zudem ein E-Scooter aus einer offenen Garage an der Bismarckstraße entwendet. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. (lubo)
