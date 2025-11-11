POL-MK: Fahrraddiebe gesucht

Hemer (ots) - Ein Hemeraner erschien bei der Polizei, um eine Erpressung zu seinem Nachteil anzuzeigen. Er hatte über eine Chat-Plattform eine Dame kennengelernt, der er auf Nachfrage intime Bilder zusandte, es folgte eine Geldforderung. Nicht selten kommt es zu solchen Fällen, weshalb die Polizei ausdrücklich davor warnt, sensible Bilder mit insbesondere unbekannten Personen zu teilen. Auf Geldforderungen niemals eingehen, sondern den Weg zur Polizei suchen! Auf eine ...

mehr