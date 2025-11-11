PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Meinerzhagen (ots)

Messstelle	Meinerzhagen, Oststraße B 54 FR BAB;
Zeit			11.11.2025, 5:40 Uhr bis 11:15 Uhr;
Art der Messung:	ESO;
Gemessene Fahrzeuge	1500;
Verwarngeldbereich 	54;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	21;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		101 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	OE.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

