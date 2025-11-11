Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Meinerzhagen (ots)
Messstelle Meinerzhagen, Oststraße B 54 FR BAB; Zeit 11.11.2025, 5:40 Uhr bis 11:15 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 1500; Verwarngeldbereich 54; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 101 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde OE.
