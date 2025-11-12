PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 87 statt 50 km/h durch Dahlerbrück: Fahrverbot

Lüdenscheid / Schalksmühle (ots)

1. Messstelle Lüdenscheid-Brügge, Parkstraße; Zeit 11.11.2025, 14:25 bis 16:35 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 192; Verwarngeldbereich 26; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle	Schalksmühle-Dahlerbrück, B54 Volmestraße;
Zeit				11.11.2025, 16:58 bis 19:02 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		560;
Verwarngeldbereich 		13;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1;
Anzahl der Fahrverbote		1;
Höchster Messwert		87 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Kraftrad;
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Lüdenscheid, Brunscheider Straße;
Zeit				11.11.2025, 12 bis 17:15 Uhr;
Art der Messung:		ESO;
Gemessene Fahrzeuge		2710;
Verwarngeldbereich 		111;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	20;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		111 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

