Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 87 statt 50 km/h durch Dahlerbrück: Fahrverbot
Lüdenscheid / Schalksmühle (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid-Brügge, Parkstraße; Zeit 11.11.2025, 14:25 bis 16:35 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 192; Verwarngeldbereich 26; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, B54 Volmestraße; Zeit 11.11.2025, 16:58 bis 19:02 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 560; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 1; Höchster Messwert 87 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Kraftrad; Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Lüdenscheid, Brunscheider Straße; Zeit 11.11.2025, 12 bis 17:15 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 2710; Verwarngeldbereich 111; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 20; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 111 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
