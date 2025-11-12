PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cabrio geplündert
Geld erbeutet

Lüdenscheid (ots)

An der Talstraße schnitt ein unbekannter Täter das Dach eines Cabrios auf und entwendete so eine Jacke aus dem Fahrzeug. Der 1er BMW stand zwischen 17.15-19.20 Uhr am Nattenberg geparkt, die Polizei sucht nun Zeugen.

Einem 17-Jährigen wurde gestern um 10 Uhr sein Bargeld an der Reckenstraße entwendet. Er stand vor einer Bäckerei, als ein unbekannter Mann ihn zum Aushändigen seiner Wertsachen in drohender Weise aufforderte. Der Jugendliche kam der Aufforderung nach und der Mann lief mit einer zweistelligen Bargeldsumme in Richtung der Worthstraße davon. Die Polizei ermittelt nun und erbittet Hinweise. Es soll sich um einen etwa 30-35 Jahre alten Mann in grauem Jogginganzug und Nike-Jacke handeln. Er habe Dreitagebart und eine silberne Kette, sowie kurzen Haaren in schwarz gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 08:03

    POL-MK: Kellerräume im Fokus

    Iserlohn (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag "Zum Volksgarten" drei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Sie hebelten an den Türen und durchwühlten einige Räume, entwendeten zum jetzigen Stand jedoch nichts. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise und rät, Kellertüren verschlossen zu halten. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 06:50

    POL-MK: Mit 87 statt 50 km/h durch Dahlerbrück: Fahrverbot

    Lüdenscheid / Schalksmühle (ots) - 1. Messstelle Lüdenscheid-Brügge, Parkstraße; Zeit 11.11.2025, 14:25 bis 16:35 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 192; Verwarngeldbereich 26; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, B54 ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:02

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

    Meinerzhagen (ots) - Messstelle Meinerzhagen, Oststraße B 54 FR BAB; Zeit 11.11.2025, 5:40 Uhr bis 11:15 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 1500; Verwarngeldbereich 54; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 101 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde OE. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren