Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cabrio geplündert

Geld erbeutet

Lüdenscheid (ots)

An der Talstraße schnitt ein unbekannter Täter das Dach eines Cabrios auf und entwendete so eine Jacke aus dem Fahrzeug. Der 1er BMW stand zwischen 17.15-19.20 Uhr am Nattenberg geparkt, die Polizei sucht nun Zeugen.

Einem 17-Jährigen wurde gestern um 10 Uhr sein Bargeld an der Reckenstraße entwendet. Er stand vor einer Bäckerei, als ein unbekannter Mann ihn zum Aushändigen seiner Wertsachen in drohender Weise aufforderte. Der Jugendliche kam der Aufforderung nach und der Mann lief mit einer zweistelligen Bargeldsumme in Richtung der Worthstraße davon. Die Polizei ermittelt nun und erbittet Hinweise. Es soll sich um einen etwa 30-35 Jahre alten Mann in grauem Jogginganzug und Nike-Jacke handeln. Er habe Dreitagebart und eine silberne Kette, sowie kurzen Haaren in schwarz gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

