Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unbekannte beschmieren Grundschule
Lüdenscheid (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschmierten unbekannte Täter die Fassade der Grundschule Bierbaum mit Graffiti. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)
