Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte beschmieren Grundschule

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschmierten unbekannte Täter die Fassade der Grundschule Bierbaum mit Graffiti. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

