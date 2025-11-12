Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Büroräume geknackt
Neuenrade (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag ein Büro an der Bahnhofstraße aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht, die Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Werdohl zu wenden. (lubo)
