Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung
Iserlohn (ots)
Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter einer räuberischen Erpressung. Er soll durch die Begehung einer Körperverletzung und Bedrohung die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Ein Foto des Verdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/186059
Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell