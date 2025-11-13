Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Randale im Imbiss

Werdohl (ots)

Ein 35 Jahre alter Werdohler wurde gestern Nachmittag am Pungelscheider Weg in Gewahrsam genommen, nachdem er mit einem Messer in einem Imbiss randalierte und gleich mehrere Straftaten beging. Ihm wird vorgeworfen, gegen 16.20 Uhr mit einem Messer das Personal bedroht zu haben, um an Essen zu gelangen. Nach Erhalt einer Bratwurst habe er dann mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen, so dass Fahrzeugen abbremsen mussten. Die Polizei erschien und legte dem Werdohler Handschellen an, dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Nun wird gegen ihn wegen Raubes, Beleidigung, Widerstandes und eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werdohl zu melden. (lubo)

