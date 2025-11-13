PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tritten auf Straße

Plettenberg (ots)

Gestern wurde die Polizei gegen 9.15 Uhr zur Grünestraße gerufen, da jemand auf eine Frau eingetreten habe. Demnach sei eine 41-Jährige nahe eines Restaurants mit ihrem Hund spazieren gegangen, ein unbekannter Mann habe sie dann zu Boden gestoßen und ihr gegen das Bein getreten. Durch das Erscheinen von Zeugen sei der Mann in Richtung Innenstadt weggelaufen, die Frau wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Mann gesehen haben. Er sei demnach ca. 20 Jahre alt, etwa 1,90m groß, schlank, Brillenträger und er trug einen schwarzen Jogginganzug, sowie einen schwarzen Mantel mit dem Logo eines Fußballvereins. Zudem solle er lockige Haare zu einem Zopf gebunden haben. Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg unter 0239191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 08:56

    POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Randale im Imbiss

    Werdohl (ots) - Ein 35 Jahre alter Werdohler wurde gestern Nachmittag am Pungelscheider Weg in Gewahrsam genommen, nachdem er mit einem Messer in einem Imbiss randalierte und gleich mehrere Straftaten beging. Ihm wird vorgeworfen, gegen 16.20 Uhr mit einem Messer das Personal bedroht zu haben, um an Essen zu gelangen. Nach Erhalt einer Bratwurst habe er dann mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen, so dass ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 06:41

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Meinerzhagen/ Menden/ Werdohl/ Balve (ots) - 1. Messstelle Meinerzhagen-Valbert, Ebbestraße L707; Zeit 12.11.2025, 7:24 bis 9:36 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 150; Verwarngeldbereich 7; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 88 km/h statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde OE; Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit. 2. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 06:39

    POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

    Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter einer räuberischen Erpressung. Er soll durch die Begehung einer Körperverletzung und Bedrohung die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Ein Foto des Verdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/186059 Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill) Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren