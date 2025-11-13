Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tritten auf Straße

Plettenberg (ots)

Gestern wurde die Polizei gegen 9.15 Uhr zur Grünestraße gerufen, da jemand auf eine Frau eingetreten habe. Demnach sei eine 41-Jährige nahe eines Restaurants mit ihrem Hund spazieren gegangen, ein unbekannter Mann habe sie dann zu Boden gestoßen und ihr gegen das Bein getreten. Durch das Erscheinen von Zeugen sei der Mann in Richtung Innenstadt weggelaufen, die Frau wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Mann gesehen haben. Er sei demnach ca. 20 Jahre alt, etwa 1,90m groß, schlank, Brillenträger und er trug einen schwarzen Jogginganzug, sowie einen schwarzen Mantel mit dem Logo eines Fußballvereins. Zudem solle er lockige Haare zu einem Zopf gebunden haben. Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg unter 0239191990 entgegen. (lubo)

