Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellereinbruch am Dördel
Iserlohn (ots)
In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter Pfandflaschen aus einem Keller an der Hochstraße entwendet. Die Kellertür wurde gewaltsam geöffnet, die Polizei bittet nun Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)
