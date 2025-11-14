PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brötchendieb mit Haftbefehl bespuckt Beamte

Lüdenscheid (ots)

Ein 57-Jähriger wurde gestern um 19.35 Uhr durch Mitarbeiter einer Supermarktfiliale am Vogelberger Weg festgehalten, da er bei einem Ladendiebstahl erwischt worden sei. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, und nahm ihn fest. Dabei bespuckte der Mann die Einsatzkräfte, randalierte und beleidigte sie. Nun kommt noch ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hinzu, der Mann befindet sich in Gewahrsam der Behörden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

