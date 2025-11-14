Hemer (ots) - Die dunkle Jahreszeit ist Hochsaison für Einbrüche. Christoph Preker, technischer Berater bei der Kreispolizeibehörde, gibt am Donnerstag, 20. November, im Rahmen eines VHS-Kurses Tipps gegen Einbrecher. Der Vortrag läuft von 18 bis 19.30 Uhr im Sauerlandpark, Raum 022, Edmund-Weller-Straße 2. Der Vortrag vermittelt leicht verständlich, welche Schwachstellen Einbrecher nutzen, welche einfachen Sicherungsmaßnahmen wirklich helfen und wie man mit wenig ...

