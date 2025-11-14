PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: VHS-Kurs gegen Einbrecher

Hemer (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist Hochsaison für Einbrüche. Christoph Preker, technischer Berater bei der Kreispolizeibehörde, gibt am Donnerstag, 20. November, im Rahmen eines VHS-Kurses Tipps gegen Einbrecher. Der Vortrag läuft von 18 bis 19.30 Uhr im Sauerlandpark, Raum 022, Edmund-Weller-Straße 2. Der Vortrag vermittelt leicht verständlich, welche Schwachstellen Einbrecher nutzen, welche einfachen Sicherungsmaßnahmen wirklich helfen und wie man mit wenig Aufwand für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause sorgen kann. Der Vortrag ist gedacht für alle Interessierten, egal, ob Mieter oder Eigentümer. Die Teilnahme ist kostenlos! Anmeldung bei der VHS Menden-Hemer-Balve unter https://www.vhs-mhb.de/warenkorb/kurs/Einbruchschutz/252-1405 (cris)

