Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand und Betrug

Menden (ots)

Im Bereich Bromberken geriet in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr ein Brennholzstapel unter einem Carport in Brand. Das Feuer konnte durch Anwohner mit einem Gartenschlauch rasch gelöscht werden, nun sucht die Polizei Zeugen. Es wird wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt, Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizeiwache Menden entgegen.

Ein 63-Jähriger erschien am Freitag auf der Polizeiwache in Menden, da er eine fünfstellige Geldsumme nach einem betrügerischen Anruf verloren hat. Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter hatte ihn zuvor angerufen und von einer Fehlbuchung auf seinem Konto erzählt, nun müsse man handeln. Der Mendener gestattete dem Anrufer Fernzugriff auf seinen PC und gab dem angeblichen Helfer seine Daten durch, damit dieser das Geld zurückbuchen könne. Genau das Gegenteil trat jedoch ein: nun ist einiges vom Ersparten weg. Die Polizei warnt vor Betrügern und rät zur Vorsicht bei Fremden am Telefon. Im Zweifel: 110. (lubo)

