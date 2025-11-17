Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand am Ramberg

Altena (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Samstag zum Ramberg in Mühlenrahmede aus. Ein Wohnhaus geriet gegen 13 Uhr in Brand, die Polizei ermittelt wegen eines fahrlässigen Umgangs mit Feuer gegen einen Anwohner. Während der Löscharbeiten wurden der Ramberg und die Rahmedestraße durch Einsatzkräfte abgesperrt, es entstand ein massiver Gebäudeschaden und das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell