PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand am Ramberg

Altena (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Samstag zum Ramberg in Mühlenrahmede aus. Ein Wohnhaus geriet gegen 13 Uhr in Brand, die Polizei ermittelt wegen eines fahrlässigen Umgangs mit Feuer gegen einen Anwohner. Während der Löscharbeiten wurden der Ramberg und die Rahmedestraße durch Einsatzkräfte abgesperrt, es entstand ein massiver Gebäudeschaden und das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 06:42

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Hemer/Menden (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden, B7/Schwitterberg Zeit 15.11.2025, 07:40 Uhr bis 10:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 432 Verwarngeldbereich 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:58

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Werdohl (ots) - Ort Höhenweg L655 Zeit 14.11.2025, 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1670 Verwarngeldbereich 138 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren