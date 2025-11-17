PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen auf Fußballfeld
Streit am Bahnhof

Werdohl (ots)

Unbekannte beschädigten Freitag, gegen 17.30 Uhr, das Netz eines Ballfangzauns des Klein-Fußballfeldes an der Goethestraße. Passanten hatten kurz zuvor einen Knall gehört, möglicherweise durch Böller. Die Zeugen konnten keinen Täter mehr sehen, jedoch die Flammen austreten. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

Samstagabend, 20.30 Uhr, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Werdohler (65), der am Bahnhof auf seinen Bus wartete, und zwei unbekannten Tätern. Während des Streits zogen die Täter ein Messer. Bei dem Versuch sich zu wehren verletzte sich das Opfer hieran leicht. Die Täter flüchteten. Sie waren männlich, beide etwa 18-20 Jahre alt, schlank und 180 cm groß. Ein Täter hatte blonde, kurze Haare. Der zweite hatte schwarze, kurze Haare und trug eine Kappe. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:05

    POL-MK: Erpressung und Einbruch

    Lüdenscheid (ots) - Ein 38-Jähriger wird wegen intimer Einblicke erpresst. Eine ihm unbekannte vermeintlich weibliche Person nahm über social-media Kontakt zu ihm auf und man begann zu chatten. Am Wochenende kam es dann zum Austausch intimer Details bei einem wenig bekleideten Videotelefonat, es folgten Geldforderungen. Immer wieder landen solche Fälle bei der Polizei, diese bittet um Vorsicht und rät davon ab, anderen Personen gegenüber Nacktaufnahmen zu offenbaren. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:02

    POL-MK: Einbruch, Schmierereien und Flammen

    Iserlohn (ots) - Nach einem Gebäudebrand an der Baarstraße ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Anwohner. Gegen 06.50 Uhr am Morgen geriet der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand, die Feuerwehr bekämpfte das Feuer. Verletzt wurde dabei niemand, die Kriminalpolizei hat ihre Arbeit zur Brandursachenermittlung aufgenommen. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in einen Kiosk ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:00

    POL-MK: Einbruch im Seniorenzentrum

    Hemer (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in Büroräume eines Seniorenzentrums an der Parkstraße eingedrungen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei in Hemer zu richten. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren