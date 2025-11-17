Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen auf Fußballfeld

Streit am Bahnhof

Werdohl (ots)

Unbekannte beschädigten Freitag, gegen 17.30 Uhr, das Netz eines Ballfangzauns des Klein-Fußballfeldes an der Goethestraße. Passanten hatten kurz zuvor einen Knall gehört, möglicherweise durch Böller. Die Zeugen konnten keinen Täter mehr sehen, jedoch die Flammen austreten. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

Samstagabend, 20.30 Uhr, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Werdohler (65), der am Bahnhof auf seinen Bus wartete, und zwei unbekannten Tätern. Während des Streits zogen die Täter ein Messer. Bei dem Versuch sich zu wehren verletzte sich das Opfer hieran leicht. Die Täter flüchteten. Sie waren männlich, beide etwa 18-20 Jahre alt, schlank und 180 cm groß. Ein Täter hatte blonde, kurze Haare. Der zweite hatte schwarze, kurze Haare und trug eine Kappe. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell