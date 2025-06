Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Christopher-Street-Day 2025 in Saarbrücken

Einsatzbilanz der Polizei

Saarbrücken (ots)

Der polizeiliche Einsatz anlässlich des Christopher Street Days 2025 in Saarbrücken lief ohne nennenswerte Störungen. Die saarländische Polizei war mit starken Kräften bei weiteren Demonstrationen vor Ort. Im Innenstadtbereich kam es zu diversen Straßensperrungen. Größere Verkehrsprobleme blieben aus.

Am heutigen Sonntag fand die große CSD-Parade anlässlich der Feierlichkeiten zum Christopher Street Day 2025 in Saarbrücken statt. An der Parade nahmen 37 Fahrzeuge und Fußgruppen teil. Insgesamt beteiligten sich knapp 10.000 Personen an dem Umzug, ca. 60.000 Besucher verfolgten das Spektakel am Straßenrand und auf dem anschließenden Straßenfest in der Mainzer Straße.

Entlang der Aufzugsstrecke versammelten sich unter dem Motto "Heimat & Tradition statt CSD" neun Personen auf der Luisenbrücke. Bei einer daraufhin spontan angemeldeten Versammlung kamen in der Spitze bis zu 250 Personen im Bereich der Eisenbahnstraße zusammen. Die Einsatzkräfte der saarländischen Polizei schützten die Versammlungen mit starken Kräften, hierunter auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei sowie die Operative Einheit.

Nachdem die Parade die Versammlungsörtlichkeiten rund um die Luisenbrücke passiert hatte, schlossen sich die 250 Teilnehmer der CSD-Parade an. Hier werden mögliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz geprüft.

Die umfangreichen Sperrmaßnahmen im Saarbrücker Innenstadtbereich führten zu keinen größeren Störungen. Am Rande der Versammlungen wurden der Polizei bislang zwei Straftaten bekannt. Hier leiteten die Beamten jeweils ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Die leichten Verletzungen mussten jedoch nicht vor Ort behandelt werden.

Das im Anschluss an das Straßenfest in der unteren Mainzer Straße befindliche Straßenfest läuft zur Stunde noch und erfreut sich großem Zuspruch. Die saarländische Polizei ist auch dort mit einem Informationsangebot und Auftritten der Blue Light Brass Band sowie uniformierten Präsenzkräften vor Ort.

