Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erpressung und Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Ein 38-Jähriger wird wegen intimer Einblicke erpresst. Eine ihm unbekannte vermeintlich weibliche Person nahm über social-media Kontakt zu ihm auf und man begann zu chatten. Am Wochenende kam es dann zum Austausch intimer Details bei einem wenig bekleideten Videotelefonat, es folgten Geldforderungen. Immer wieder landen solche Fälle bei der Polizei, diese bittet um Vorsicht und rät davon ab, anderen Personen gegenüber Nacktaufnahmen zu offenbaren.

In der Nacht auf Freitag wurde in ein Bürogebäude an der Wefelshohler Straße eingebrochen. Unbekannte durchwühlten die Räume und beschmutzten sie. Im Olpendahl wurde Freitagabend zudem an einem Fenster an einem Reihenhaus gehebelt, hier gelangte jedoch niemand ins Innere. (lubo)

