Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Drei Einbrüche am Haunerbusch
Kierspe (ots)
Am vergangenen Freitag kam es zu drei Einbrüchen am Haunerbusch. Vermutlichen in den Abendstunden drangen unbekannte Täter in drei Wohnungen ein, in dem sie z.B. eine Balkontür aufbrachen. Sie durchwühlten die Wohnräume und entwendeten in einem Fall Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat zwischen 18 und 23 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02354/9099-5510 oder -5512. Viele weitere Infos auch im Netz unter www.polizeiberatung.de. (dill)
