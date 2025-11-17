Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunken auf Abwegen

Lüdenscheid/Altena (ots)

In Lüdenscheid und Altena waren am Wochenende alkoholisierte Autofahrer auf Abwegen.

Ein Lüdenscheider (35) landete in der Nacht zu Samstag auf der Rahmedestraße vor der Wand eines Supermarktes. Er blieb unverletzt. Dafür fiel ein Alkoholtest zu seinen Ungunsten aus. Er musste mit zur Blutprobe. Vorsichtig geschätzter Sachschaden: ca. 35.000 Euro.

Samstagabend stieß der Fahrer eines Kleinlasters in das Pegelhäuschen am Altenaer Lenneufer. Auch hier war eine Blutprobe beim rumänischen Fahrer (23) fällig. Er wurde leicht verletzt. Auch hier war der geschätzte Schaden mit etwa 20.000 Euro beträchtlich. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Beide Fälle zeigen einmal mehr eindrucksvoll, dass Alkohol und Autofahren nicht zusammen passen. (dill)

